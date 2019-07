Exclusief voor abonnees Devriendt wint in Oostenrijk 09 juli 2019

00u00 0

Tom Devriendt heeft in de Ronde van Oostenrijk zijn tweede profzege binnengehaald. De West-Vlaming van Wanty-Gobert won de tweede rit na een massasprint. In het klassement is hij nu tweede op één seconde van leider Jannik Steimle. (DMM)