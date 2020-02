Exclusief voor abonnees Devenyns zorgt voor eerste WT-zege DECEUNINCK WINT OOK IN AUSTRALIË... 03 februari 2020

Deceuninck-Quick.Step boekte naast succes in Argentinië ook succes in Australië. Dries Devenyns won de Cadel Evans Great Ocean Road Race en bezorgde het team zo de eerste WorldTour-zege van 2020. Onze 36-jarige landgenoot toonde zich de betere van zijn medevluchters in de glooiende slotkilometers. Pavel Sivakov sprong op 5 kilometer van het eind weg, alleen Devenyns kon het kloofje overbruggen. Na een lepe finale snelde hij naar de zege. Sivakov werd tweede, Daryl Impey eindigde op enkele seconden als derde. Het was geleden van 2016 dat Devenyns nog eens mocht juichen, in een rit in de Ronde van Wallonië. Op de erelijst in Geelong is hij de opvolger van de Italiaan Elia Viviani.

