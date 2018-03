Devenyns sukkelt opnieuw met rug 12 maart 2018

Dries Devenyns liet de slotetappe in Parijs-Nice voor wat ze is. Zijn rug blijft hem parten spelen. In de Ronde van Oman klaagde hij al over pijn, volgens hem het gevolg van een iets te intensieve fitness-sessie. De kou en de regen deden er de voorbije dagen weinig goed aan. "Dat zijn zeker factoren die meespelen, maar vooral de belasting in competitie eist zijn tol", legt Quick.Step Floors-teamarts Joris Van Roy uit. "Wellicht sukkelt Dries met een hernia, dat moeten we even nader onderzoeken. Morgen (vandaag, red.) ondergaat hij een NMR-scan. Die zal uitwijzen hoe we het probleem precies kunnen verhelpen. Vermoedelijk zal een korte rustperiode volstaan en komen zijn klassiekers niet in het gedrang. (JDK)