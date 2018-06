Deutsche Bank zakt naar nieuw dieptepunt 28 juni 2018

Het aandeel van Deutsche Bank zakte gisterochtend 3,8% tot een nieuw dieptepunt van 8,75 euro. Het was al van september 2016 geleden dat de koers nog onder 9 euro dook. Sinds begin dit jaar zag Deutsche Bank al 44% van zijn beurswaarde in rook opgaan. Een echte aanleiding voor die koersval was er gisteren niet, behalve dat investeerders zich zorgen blijven maken over de gezondheid van Duitslands grootste bank, die zijn inkomsten ziet terugvallen en kosten ziet oplopen. Het reddingsplan van CEO Christian Sewing, die de bank sinds twee maanden leidt, lijkt dus ook al niet veel vertrouwen te kunnen winnen. Zestien beurshuizen raden aan het aandeel te verkopen, slechts drie hebben Deutsche Bank op hun kooplijstje staan.

