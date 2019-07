Exclusief voor abonnees Deutsche Bank schrapt 18.000 banen 08 juli 2019

Deutsche Bank heeft aangekondigd wereldwijd 18.000 banen te willen schrappen tegen 2022. Dat is goed voor een vijfde van het personeelsbestand. De grootste Duitse bank verkeert al jaren in moeilijkheden en gaat nu de grootste herstructurering in haar geschiedenis uitvoeren. Topman Christian Sewing had op de jaarlijkse algemene vergadering in mei al "zware bezuinigingen" aangekondigd.

