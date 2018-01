Deutsche Bank belooft weer bonussen 00u00 0

Deutsche Bank-topman John Cryan heeft een nieuwjaarsgeschenk klaar voor zijn personeel: het normale bonusbeleid is terug van weggeweest. Sinds de bank eind 2015 een megaverlies moest opbiechten, zette Cryan een punt achter individuele bonussen. Kort daarop ging Deutsche Bank door een grondige herstructurering. Vanaf 2018 kunnen zo'n beloningen weer, zegt de CEO nu in een interview met de Duitse krant 'Börsen Zeitung'. Sommige werknemers mogen zich zelfs aan opslag verwachten. Daarmee wil de topman, die bij bepaalde grootaandeelhouders sterk onder vuur ligt, een signaal geven dat de bank weer in rustiger vaarwater verkeert. Rustiger toch dan een jaar geleden, want de Brexit brengt nieuwe zorgen met zich mee. Deutsche Bank telt namelijk 9.000 werknemers in Londen.

