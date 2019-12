Exclusief voor abonnees Deusser wint, Vermeir verrassend derde Wereldbeker Jumping Mechelen 31 december 2019

00u00 0

De Duitser Daniel Deusser heeft na 2013 gisteren voor de tweede keer de Wereldbeker Jumping van Mechelen gewonnen. Met Killer Queen VDM was hij meer dan twee seconden sneller dan de Zwitserse combinatie Pius Schwizer/Corney Cox en bijna vier seconden sneller dan onze landgenoot Wilm Vermeir met IQ van het Steentje. Na een mislukte KBC-prijs van zaterdag toch een verrassing. "Aanvankelijk leefde ik met de vrees dat IQ in die korte tijd nooit de ontgoocheling van zaterdag zou kunnen verwerken. Maar maandagmorgen en tijdens de opwarming gaf hij mij wel een heel goed gevoel en toen groeide de overtuiging in een goede afloop. In de barrage heb ik geen risico's willen nemen; vandaar mijn trage tijd. Ik wist dat IQ niet tot de snelste paarden behoorde, maar ik wist wel dat hij in staat is om de nul vast te houden. Deze derde plaats is in alle opzichten een stap voorwaarts in mijn carrière." (LWK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis