Deurwaarders willen drones gebruiken

25 mei 2019

De gerechtsdeurwaarders vragen de volgende regering om in de toekomst ook vaststellingen te mogen doen met een drone. De onbemande vliegtuigjes met camera moeten hen helpen om in te schatten over welke eigendommen iemand beschikt, want vanop de grond kunnen ze vaak niet alles zien. Drones helpen ook om schade gedetailleerd in kaart te brengen. Ten slotte is er een erg praktische overweging: ze kunnen een medewerker met een drone ter plaatse sturen, om nadien vaststellingen te doen aan de hand van de beelden.

