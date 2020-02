Exclusief voor abonnees Deurklinken op Batibouw 5 keer per dag gepoetst 29 februari 2020

00u00 0

Batibouw

in Brussel gaat dit weekend gewoon van start. Geen enkele standhouder heeft afgezegd, 99% van de standhouders komt dan ook uit ons land en de twee Italianen komen uit het niet-geïnfecteerde zuidelijke deel van het land. Voor bezoekers is er ook geen enkele reden om weg te blijven - zelfs niet voor wie smetvrees heeft: alle deurklinken van de hallen worden vijf keer per dag gereinigd. In

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 05 dagen 18 uren 35 minuten 46 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode