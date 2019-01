Deurklink was eraf geschroefd in dodelijke escape room 10 januari 2019

De vijf tieners die eind vorige week om het leven kwamen in een Poolse escape room, hadden geen schijn van kans toen er brand uitbrak. De klink van de énige deur in de ruimte was er aan de binnenkant afgeschroefd en verstopt, als onderdeel van het spel. Dat laat het Poolse Openbaar Ministerie weten. De vensters waren afgesloten met gipsplaten. De 28-jarige uitbater van de escape room riskeert tot 8 jaar cel.

