Detry & Pieters winnen wereldbeker én 2 miljoen euro

26 november 2018

België is twee wereldkampioenen rijker. Thomas Pieters (26) en Thomas Detry (25) hebben in Melbourne de World Cup of Golf gewonnen. Het duo, dat in elk van de vier rondes op een hoog niveau presteerde, komt zo in een fraaie erelijst met onder meer Tiger Woods, Seve Ballesteros en Jack Nicklaus. De Belgen wonnen uiteindelijk met drie slagen voorsprong op de Australiërs en de Mexicanen. "Dit is een droom die uitkomt", reageerde een dolgelukkige Pieters. "In het begin waren we wat nerveus en onze start was niet zo goed. Maar nadien herstelden we ons. We hadden gezegd dat we het gingen doen, en we doen het. Deze titel is ook ongelooflijk voor ons land. Ik hoop dat het veel kinderen kan inspireren om voor golf te kiezen." Detry vulde al lachend aan bij Sporza: "In het voetbal waren we dicht bij de wereldtitel, maar wij kunnen de beker nu wel mee naar huis nemen. Het was een lange dag, en de laatste holes duurden een eeuwigheid, gelukkig stelden we de eindzege veilig." Het duo houdt naast de prestigieuze trofee ook een cheque van een slordige 2,24 miljoen dollar (1.975.090 euro) over aan hun overwinning. (VDVJ)

