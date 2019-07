Exclusief voor abonnees Detry 23ste in Irish Open 08 juli 2019

00u00 0

GOLF

Met een foutloze laatste ronde heeft Thomas Detry nog tien plaatsen winst gemaakt op het Irish Open golftoernooi (European Tour/7 miljoen dollar) in het Ierse Lahinch. De 26-jarige Brusselaar had voor zijn laatste achttien holes 66 slagen nodig en dit na birdies op de holes twee, zeven, elf en dertien, waarmee hij van de 33ste naar de 23ste plaats klom. In de eindstand telde Detry negen slagen meer dan de Spanjaard Jon Rahm, die het toernooi voor de tweede keer wint.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis