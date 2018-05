Detroit: Become Human Game 19 mei 2018

00u00 0

Wat als robots zo geavanceerd worden dat ze er niet alleen mensachtig uitzien, maar ook een groot deel van onze jobs van ons kunnen overnemen? In 'Detroit: Become Human', een nieuwe videogame die op 25 mei verschijnt voor de PlayStation 4-console, kan u zo'n toekomstige wereld exploreren. Maar dan wel in de synthetische huid van drie van die androïden - mensachtige robots - zelf. Meer nog: dankzij de beslissingen die u in hun plaats neemt, krijgen ze stilaan zelfbewustzijn. Ze worden, met andere woorden, 'mens'. "Het schrikwekkende aan de androïden in 'Detroit: Become Human' is dat ze ineens voor zichzelf beginnen te denken en hun eigen beslissingen nemen", zegt Adam Williams, hoofdscenarist van de game bij studio Quantic Dream. "Ze worden individuen. En daar komt meteen ook het conflict: wanneer een machine haar eigen beslissingen neemt, heb je er geen controle meer over. Waar gaat dit allemaal naartoe? Dat is een belangrijke vraag die we stellen in de game."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN