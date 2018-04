Destiny's Child is (heel even) weer samen 16 april 2018

Verrassing van formaat op het Amerikaanse Coachella-festival: Beyoncé (36) verraste haar fans met een mini-reünie van Destiny's Child. Samen met Michelle Williams (37) en Kelly Rowland (37), met wie ze tot 2005 de meisjesgroep vormde, zong ze een medley van drie hits: 'Say my name', 'Lose My Breath' en 'Soldier'. Ook manlief Jay-Z mocht even later komen meerappen.

