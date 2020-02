Exclusief voor abonnees Dessers legt Ajax over de knie 24 februari 2020

Cyriel Dessers heeft de titelstrijd in Nederland nog wat spannender gemaakt. Onze landgenoot smeerde met Heracles Almelo Ajax zijn vierde seizoensnederlaag aan. Het werd gisterenmiddag 1-0, Dessers nam het enige doelpunt voor zijn rekening. Zijn 15de competitiegoal, daarmee blijft hij topschutter in de Eredivisie. Een kwartier voor affluiten draaide Dessers slim weg bij Daley Blind en vlamde hij de 1-0 in de winkelhaak. De zege was gevleid, maar dat zal Dessers en co een zorg zijn. Van de voorbije acht competitieduels kon de club uit Almelo er maar eentje winnen. Dankzij deze overwinning tegen Ajax schuiven ze op naar de negende plaats in het klassment. Bovenaan belooft het een spannende strijd te worden voor de titel. AZ won wel en nadert tot op drie punten van de Amsterdammers. (KDZ)

