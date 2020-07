Exclusief voor abonnees Dessers: "Ik ben waar ik wil zijn" 02 juli 2020

Racing Genk heeft z'n nieuwe nummer '9' beet. Cyriel Dessers zette gisteren zijn krabbel onder een vierjarig contract, tot 2024. De deal was al een tijdje rond, maar kon om contractuele redenen pas op 1 juli geofficialiseerd worden. Genk betaalt om en bij de 4 miljoen voor de 25-jarige spits. Na omzwervingen bij NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo keert Dessers na vier seizoenen terug naar België. Hij werd vorig seizoen met Heracles topschutter in de Eredivisie met 24 goals. Hij legde al zijn medische tests af in Genk (grote foto), vandaag traint hij een eerste keer mee met de groep. "Als kleine jongen droom je van grootse dingen, ik droomde van Racing Genk", zegt Dessers in een eerste reactie op de website van de club. "In het voetbal krijg je niets voor niets, je kunt enkel werken om elke dag beter te worden. Nu ben ik klaar, nu ben ik waar ik wil zijn." (KDZ)

