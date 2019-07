Exclusief voor abonnees Desselse oppositie heeft dan toch vragen 13 juli 2019

00u00 0

De Desselse oppositiepartij D&W gaat dinsdag een extra zitting van de gemeenteraad aanvragen. Ook CD&V, de enige andere oppositiepartij in de gemeente, zal zeer waarschijnlijk meestappen in die aanvraag. Beide partijen benadrukken wel dat de functie van burgemeester Kris Van Dijck (N-VA) op dit moment niet ter discussie staat. "We willen enkel dat hij klaarheid schept", klinkt het. De extra gemeenteraad komt er sowieso - ook al moet daar nog over gestemd worden. D&W alleen al heeft het nodige aantal raadsleden om dat verzoek goed te keuren. De partij geeft aan dat hun leden voor die extra raadszitting niet vergoed wensen te worden. Ook zal de partij vragen om een gesloten zitting, "kwestie van een mediacircus te vermijden". (WDH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis