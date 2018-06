Desmet verlengt bij Roeselare VOLLEYBAL 16 juni 2018

Vicekampioen Roeselare heeft het contract van de 18-jarige Mathijs Desmet (1m96) met vier seizoenen verlengd. De receptie-aanvaller geldt als het grootste Belgisch talent van zijn generatie en raapte afgelopen jaar al speelminuten bijeen op het hoogste niveau. Volgende maand komt de West-Vlaming met de nationale U20 in actie op het EK dat in België en in Nederland georganiseerd wordt. (MPM)