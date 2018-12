Deschamps: "Wij op WK gevaarlijker dan Belgen" 06 december 2018

Een trainer die wint, heeft altijd gelijk, zeker? Didier Deschamps kwam in een interview met 'Le Monde' terug op de kritiek die er kwam na de zege van de Fransen tegen de Rode Duivels op het WK. Eden Hazard zei bijvoorbeeld: "Liever verliezen met dit België, dan winnen met dit Frankrijk." "Als het voetbal dient om de bal te hebben en x-aantal passen na mekaar te geven...", aldus DD. "Nu er wat tijd tussenzit, zullen ze misschien beseffen dat wij in die wedstrijd gevaarlijker waren dan hen. Hoe hebben zij zich trouwens opgesteld in de kwartfinale tegen Brazilië? Net zoals wij in de halve finale." (FDZ)