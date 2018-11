Deschamps: "Vooral De Jong maakt indruk op mij" 16 november 2018

Ook Didier Deschamps is niet blind voor het talent bij Nederland. "Er komt een goede generatie aan", merkt de Franse bondscoach. "Het is lastig om er één specifieke speler uit te pikken, maar vooral Frenkie de Jong maakt veel indruk op me. Hij heeft voetbalintelligentie, technische kwaliteiten en kan een bal veroveren." (VDVJ)