Deschamps Verlengt bij Les Bleus

Frankrijk kiest voor zekerheid. Didier Deschamps (51) heeft zijn contract bij de nationale ploeg verlengd tot na het WK van 2022 in Qatar. De Fransman werd vorig jaar wereldkampioen met Les Bleus en is al bondscoach sinds 2012. In principe zou het contract van Deschamps aflopen na het komende EK, binnen enkele maanden wordt hij de langst dienende bondscoach van de Fransen.

