Deschacht ziet z'n nieuwe ploegmaats verliezen 27 augustus 2018

Wat al even bekend was, werd zaterdagmiddag geofficialiseerd: Olivier Deschacht (37) tekende een contract tot het einde van het seizoen bij Lokeren. Eerder legde hij met succes z'n medische testen af. Op Daknam moet hij de opvolger worden van de naar het Zwitserse FC Lugano vertrokken Mijat Maric. Die debuteerde gisteren trouwens voor z'n nieuwe ploeg (90', assist, 1-1 tegen Thun). Deschacht volgde de match tegen AA Gent gisteren in een skybox van de Ghelamco Arena bij het Lokerse bestuur. Vanmiddag om 15 uur wordt hij officieel voorgesteld, vanavond doet hij mee in de beloftenmatch op Charleroi. (MVS)

