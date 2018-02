Deschacht terug op Neerpede na ziekte 22 februari 2018

Het doktersbriefje was ten einde. Olivier Deschacht (37) heeft zich gisteren voor het eerst sinds zijn verwijdering naar de B-kern gemeld op Neerpede. De verdediger van Anderlecht was sinds zijn degradatie ziek, maar moest nu dus de trainingen hervatten. Dat deed Deschacht individueel. Mogelijk zal dat ook de komende weken zo zijn: Anderlecht is er nog niet uit of Deschacht ook effectief met de beloften moet trainen. Wat wel zeker lijkt, is dat van een terugkeer naar de A-kern momenteel geen sprake lijkt - dat is althans de versie die bij paars-wit en de entourage van Deschacht de ronde doet. Nog dit: toen Deschacht gisteren op het oefencomplex aankwam, gebeurde dat met gierende banden. Het clubicoon had duidelijk geen zin om zich uitgebreid te laten fotograferen. Hij vindt dat er de voorbije dagen al genoeg heisa rond zijn persoon was en wil nu in de eerste plaats rust. (PJC)

