Exclusief voor abonnees Deschacht: "Niet uitgevoerd wat we besproken hadden" 09 november 2019

00u00 0

Olivier Deschacht was erg ontgoocheld na het 1-2-verlies tegen een mak Anderlecht. "We hadden een gameplan, maar de jongens hebben niet echt uitgevoerd wat we besproken hadden."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu