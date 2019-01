Deschacht: "Allemaal even schuldig" 21 januari 2019

Een verklaring voor de zware nederlaag? Olivier Deschacht: "'t Is puur een kwestie van concentratie. Als je de analyse op de spits drijft, zijn alle tegendoelpunten vermijdbaar. Zo diep hoef je echter niet te graven. We gaven de vier goals cadeau. Aan wie de schuld? Ik ben een teamspeler. Ik noem geen namen. Trouwens, we zijn allemaal even schuldig. We verdedigden te slap en verdedigen doe je als ploeg."

