Deschacht aan aftrap 01 september 2018

Als we mogen afgaan op de laatste training staat Olivier Deschacht vanavond tegen Waasland-Beveren meteen in de basis bij Lokeren. Op de druk bijgewoonde sfeertraining -zo'n 300 Lokeren-fans waren present - stond Deschacht alleszins in het 'juiste' ploegje. Hij komt in de plaats van Joher. Benchaib (ziek) ontbreekt. (MVS)