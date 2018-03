Derwael verbreekt PR 23 maart 2018

Nina Derwael is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de Wereldbeker in Doha trok de Truiense, die over drie dagen 18 wordt, haar persoonlijk record waar ze op het WK van 2017 brons mee won (15.033 punten) op de brug met ongelijke leggers op naar 15.233 punten. Meteen de beste score van alle gymnastes en goed voor de toestelfinale. Ook op de balk deed de Derwael het uitmuntend: met 13.500 punten staat ze voorlopig derde. Ook Rune Hermans stelde niet teleur, met finales op de grond (13.500, 2de) en aan de brug (13.133, 6de). Tot slot treedt ook Axelle Klinckaert aan in de toestelfinale op de grond (8ste met 13.133), net als Dennis Goossens aan de ringen (6de met 14.533) en Noah Kuavita aan het rek (7de, 13.566 punten). (VH)

