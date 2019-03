Derwael ook primus op balk in Doha TURNEN 22 maart 2019

00u00 0

Nina Derwael blijft goed op dreef op de Wereldbeker in Doha. In de Aspire Dome was de gymnaste, één dag nadat ze aan de brug met ongelijke leggers al de beste score haalde, ook primus tijdens de kwalificaties aan de balk. De 18-jarige Truiense sloot haar oefening af met 13.566 punten, voor de Française Marine Boyer (13.366 ptn) en de Chinese Qi Li (13.300 ptn). Dat puntentotaal is net beter dan de 13.466 punten waarmee de Sportvrouw van het Jaar in november 2018 net naast het brons greep op het WK artistieke gymnastiek, maar minder goed dan de 13.600 punten waarmee ze in april zilver haalde op het EK. Morgen treedt Derwael aan in de finale, vandaag staat eerst nog de finale aan de brug op het programma. Ook Jonathan Vrolix, die gisteren met 12.100 punten pas 25ste werd aan het rek, turnt vandaag de finale aan de grond. (VH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen