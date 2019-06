Exclusief voor abonnees Derwael beperkt zich tot brug en balk in Minsk 26 juni 2019

Nina Derwael start morgen als een van de grote boegbeelden op de Europese Spelen in Minsk. De allroundcompetitie in het artistieke turnen laat ze wel links liggen omdat ze zich niet wil overbelasten voor het WK in oktober in Stuttgart. Wel neemt ze deel aan haar favoriete brug met ongelijke leggers, waar ze als wereldkampioene en tweevoudig Europees kampioene geschiedenis voor België schreef. Ook de balk staat op haar programma. Een maand geleden had Derwael bij een slechte landing op training haar enkel bezeerd: "Die is nog gevoelig", zegt haar coach Marjorie Heuls: "Nina wil zich niet forceren. Op de brug en balk gaat ze wel voor goud." Minsk dient voor Derwael ook om haar nieuwe element op de brug met een hogere moeilijkheidsgraad in een grote competitie te testen en te verfijnen met het oog op het WK. (BF)

