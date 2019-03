Derwael begint seizoen met goud 23 maart 2019

Drie maanden zonder competitie of niet, Nina Derwael blijft op eenzame hoogte presteren aan de brug met ongelijke leggers. De Truiense gymnaste, die dinsdag 19 wordt, greep gisteren het goud op de Wereldbeker in Doha. Ze kreeg 15.033 punten van de jury, net dezelfde score als tijdens de kwalificaties. De Chinese Fan Yilin, wereldkampioene aan de brug in 2015 en 2017, werd tweede met 14.933 punten. "Het is de tweede keer dat ze de Chinese verslaat, dat bewijst dat Nina nu 'de leader' op haar toestel is", zegt haar trainster Marjorie Heuls.

