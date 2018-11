Derwael als tweede naar finale van de brug WB TURNEN 23 november 2018

Wereldkampioen of niet, het seizoen van Nina Derwael gaat gewoon voort. Gisteren zwaaide Derwael alweer sierlijk rond de brug met ongelijke leggers op de World Cup turnen in het Duitse Cottbus. Onze landgenote plaatste zich moeiteloos - hoe kan het ook anders als regerend wereldkampioene - voor de finale op haar favoriete toestel, die wordt morgen geturnd. In de kwalificaties eindigde ze op een tweede plaats met 15.166 punten. Daarmee moest de 18-jarige wereldkampioene alleen de Chinese Fan Yilin (15.233) voor zich dulden. Al had de oefening van Derwael wel een hogere moeilijkheidsgraad. Een andere Chinese, Lyu Jiaqi, werd met 14.400 punten derde. Vandaag komt Derwael ook op de balk in actie, net als Axelle Klinckaert. Die laatste gaat ook op de grond haar kans. Tot slot nog dit: de internationale turnbond gaat volgend jaar op het WK een nieuwe technologie gebruiken om de jury te helpen bij het toekennen van hun punten. De komende dagen wordt in Cottbus met 3D-computertechnologie geëxperimenteerd. Die 3D-lasersensoren moeten de jury nog beter in staat stellen om de elementen in de routines van de gymnasten om te zetten in numerieke data. (KDZ)

