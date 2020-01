Exclusief voor abonnees Dertiger sterft na frontale crash met truck 13 januari 2020

00u00 0

Een 33-jarige man uit Bocholt is afgelopen weekend om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Terwijl hij in de nacht van zaterdag op zondag in de richting van Bree reed, week hij om een onbekende reden van zijn rijstrook af. Zijn auto botste frontaal op een vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam. De brandweer, een ziekenwagen en een MUG-team rukten uit om de man uit het voertuig te bevrijden en zijn leven te redden, maar hij stierf ter plaatse. De trucker raakte niet gewond, maar was wel zwaar onder de indruk. (DSS)