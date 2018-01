Dertiger steekt vriend neer 00u00 0

Een 36-jarige man uit Oostende zit in de cel op verdenking van poging tot doodslag op zijn vriend. N.M. kreeg het vrijdagnacht aan de stok met het slachtoffer, dat in zijn appartement op bezoek was. Tijdens de discussie greep M. plots naar een mes en stak zijn vriend onderaan in de hals. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen bleken mee te vallen. De politie kon N.M. oppakken. Hij werd zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste hem aan te houden. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. (SDVO)