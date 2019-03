Dertiger filmt 11-jarig meisje in kleedhokje 13 maart 2019

Een 33-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert een gevangenisstraf omdat hij zich schuldig gemaakt heeft aan voyeurisme in Sunparks De Haan. Sébastien D. verbleef er in juli 2017 toen hij na het zwemmen met zijn smartphone filmde in de hokjes naast zich, waar een 11-jarig meisje en een volwassen vrouw zich omkleedden. Het kind sloeg gillend alarm, waarna D. het op een lopen zette. 's Anderendaags werd hij herkend, toen hij opnieuw ging zwemmen. Hij kan tot 10 jaar cel krijgen, maar zijn advocaat vroeg de gunst van de opschorting. "Ik wist niet wat ik deed", verklaarde D. "Ik was erg dronken en had cannabis gerookt." De man laat zich intussen begeleiden. (JHM)