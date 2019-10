Exclusief voor abonnees Dertiger die verongelukte met elektrische step was schoonzoon van ex-minister Ludo Sannen 08 oktober 2019

De 38-jarige man die zondagochtend om het leven gekomen is bij een ongeval met een elektrische step, was een schoonzoon van voormalig minister van Leefmilieu Ludo Sannen. Siegfried Smeyers woonde de laatste tien jaar in Antwerpen, maar was afgelopen weekend op bezoek bij zijn ouders in het Kempense Laakdal. Daar ging hij zaterdagavond naar een feestje, waarna hij in het ouderlijke huis zou overnachten. Op de terugweg liep het fout: hij raakte vlak bij zijn bestemming een paaltje, kwam ongelukkig ten val en liep daarbij een schedelfractuur op. Hij bezweek aan zijn verwondingen. Smeyers laat een vrouw en twee zoontjes van 6 en 9 jaar achter.

