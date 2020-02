Exclusief voor abonnees Dertiger die gevonden werd in Antwerpse dokken stierf door verdrinking 06 februari 2020

00u00 0

De man die vorige vrijdag dood werd aangetroffen in het Antwerpse Verbindingsdok, vlak bij het MAS, is omgekomen door verdrinking. Dat heeft de wetsdokter na autopsie vastgesteld. Er werd gedacht dat er kwaad opzet in het spel was bij de dood van Cédric S. (31) uit Sint-Katelijne-Waver, omdat de man onder meer snijwonden in het gezicht had. Die kon hij niet hebben opgelopen bij zijn val in het water. De zaak wordt wel opgevolgd, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. "Op dit moment blijven de precieze omstandigheden over hoe de dertiger in het water is beland nog onduidelijk. Dat zal grondig onderzocht worden." (PLA)