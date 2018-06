Dertig banen bedreigd bij Sabca 22 juni 2018

Bij lucht- en ruimtevaartbedrijf Sabca in het Limburgse Lummen staan 30 van de 105 banen op de tocht. De vestiging fabriceert onderdelen in composietmateriaal voor Airbus-toestellen, zakenjets en Ariane 5-raketten. Maar Airbus telt steeds minder vliegtuigtypes, de verkoop van zakenjets daalt en heel wat Ariane 5-raketten zijn vervangen door de goedkopere Ariane 6. Gevolg zijn dalende werkvolumes, die de directie dwingen een intentie tot herstructurering aan te kondigden. "We willen de composietactiviteit op lange termijn binnen Sabca houden, maar er zijn geen concrete perspectieven die de werkvolumes de komende vier jaar kunnen verhogen", zegt CEO Thibauld Jongen. "Daarom willen we ons terugplooien op een kleinere organisatie die toch voldoende slagkracht, kennis en potentieel heeft." De vakbonden zijn niet helemaal verrast door de aankondiging. Volgens hen liepen bepaalde projecten al langer moeilijk.

