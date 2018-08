Dertiende jaar op rij Federer best betaalde: 65.890.000 euro 29 augustus 2018

00u00 0

Het wordt een beetje voorspelbaar, het was de dertiende keer op rij, maar ook voor het afgelopen jaar was Roger Federer de best betaalde tennisspeler ter wereld. De 37-jarige Zwitser rakelde met vooral sponsorinkomsten zo'n 65.890.000 euro op. Rafael Nadal moest het met zowat de helft, of 35.237.268 euro, stellen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN