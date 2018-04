Dertien toestellen, één crash 06 april 2018

De 12 C-130's die België in 1972 en 1973 heeft gekocht, kregen allemaal een nummer: van CH-01 tot CH-12. De vliegtuigramp van 15 juli 1996 is een zwarte pagina in de geschiedenis. Een Hercules crashte door een zwerm van een honderdtal vogels op de luchthaven van Eindhoven. De vier bemanningsleden lieten het leven. In totaal kwamen 34 mensen om. Dat toestel werd nooit vervangen.

