Dertien man aangehouden in grootse actie drugssmokkel

21 februari 2020

Bij twee acties rond grootschalige drugssmokkel hebben Antwerpse speurders de voorbije dagen dertien verdachten aangehouden, onder wie verschillende havenarbeiders. Ze zouden sinds 2019 zo'n 1,8 ton cocaïne hebben ingevoerd vanuit Zuid-Amerika. De eerste politieactie vond dinsdag plaats, toen werden acht verdachten opgepakt. Gisterochtend werden na een tiental huiszoekingen in België en één in Nederland (Putte) nog eens vijf verdachten gearresteerd. Bij de acties werden ook cryptofoons, twee voertuigen, één motorfiets en cash geld in beslag genomen. De verdachten werkten in opdracht van een beruchte Nederlandse organisatie, die onder meer gelinkt wordt aan een spectaculaire containerroof in maart vorig jaar. Daarbij werd een volledige container gestolen - weliswaar nadat de politie de drugs die erin aangetroffen waren, verwijderd had. Er zou ook een link zijn met een criminele bende uit het Nederlandse Oss, die betrokken zou zijn geweest bij wapenhandel en afrekeningen in het milieu.

