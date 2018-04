Deroo & Grobelna winnen HLN-trofee 17 april 2018

00u00 0

Met de HLN-trofee bekronen we de beste Red Dragon en beste Yellow Tiger aan de slag in het buitenland. Hélène Rousseaux kreeg het gros van de stemmen achter haar naam, maar ze gaf de laatste twee jaar forfait voor de Yellow Tigers - wordt ook niet meteen terug verwacht en staat bij de bond dan ook niet langer onder de noemer 'Yellow Tiger'. Daarom gaat de trofee naar Kaja Grobelna (23), sterkhouder bij het Poolse Lodz, waarmee ze de halve finales voor de titel speelt tégen het Rzeszow van Rousseaux. Bovendien won Grobelna de Poolse beker en werd ze topscorer in die bekerfinale. Ze haalt het in onze trofee voor Britt Herbots (Mulhouse) en Charlotte Leys (Bursa). Geen concurrentie voor de trofee bij de Red Dragons: Sam Deroo (25) gaat voor de derde keer op rij met de hoofdprijs lopen. Ploegkapitein bij de nationale ploeg (4de op het EK vorige zomer), sterkhouder bij Kedzierzyn - als competitieleider naar de Final 6 voor de titel én bij de laatste vier in de Champions League. Hij haalt het in de verkiezing voor Simon Van de Voorde (2de met Paykan Teheran) en Tomas Rousseaux (Final 6 met Olsztyn). (BrV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN