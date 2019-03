Deroey naar Roeselare 11 maart 2019

Libero Dennis Deroey (31) ruilt in het tussenseizoen Aalst in voor bekerwinnaar Roeselare. Hij vervangt Stijn Dejonckheere, die het profvolleybal straks vaarwel zegt. Deroey heeft een pak ervaring en geldt als één van de beste libero's van het land. Hij wordt bij Roeselare herenigd met Hendrik Tuerlinckx, met wie hij destijds als 17-jarige knaap met Everbeur de neus aan het venster stak in de hoogste afdeling. (MPM)