Derijck onder het mes 07 december 2019

00u00 0

Jess Thorup hoopte Timothy Derijck klaar te stomen voor de wedstrijd tegen Oleksandrija, waarvoor Ngadeu geschorst is. "Helaas heeft verder onderzoek uitgewezen dat Timothy maandag moet geopereerd worden aan de enkel", aldus Thorup. "We zullen hem één tot twee maanden moeten missen." Jan Van den Bergh is intussen helemaal fit en wordt één van de opties om in te springen centraal in de defensie. Owusu behoort tot de selectie voor Zulte Waregem, maar hij is nog twijfelachtig na een blessure aan de adductoren. "Hij trainde deels mee, maar we moeten afwachten hoe hij daarop reageert", zegt Thorup. Hoe dan ook kijkt Thorup uit naar versterking op de 'zes'. Kums lost daar voorlopig het probleem op. "Maar we missen Sven daardoor op de 'acht'. We hebben meer opties nodig, daar kijken we in januari dan ook naar uit." (RN)

