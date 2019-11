Exclusief voor abonnees Deriemacker blijft moord ontkennen en gaat naar cassatie 06 november 2019

00u00 0

Daniel Deriemacker, die vorige maand tot 30 jaar cel veroordeeld werd voor de moord op zijn vrouw, stapt naar het Hof van Cassatie. Volgens de dertiger, die altijd is blijven ontkennen dat hij Carmen Garcia Ortega gedood had na haar Spaanse les, zijn er procedurefouten gemaakt op zijn assisenproces. Die draaien mogelijk om het bezoek dat het hof en de jury brachten aan de plaats delict in Komen. Toen al rezen er vragen of alles wel volgens de regels gebeurde. Zo reden de jury en het hof apart met een bus naar de plek, zonder de advocaten. Publiek en pers moesten ook op 100 meter afstand blijven, terwijl zij bij een assisenproces alles van dichtbij moeten kunnen volgen. Als het Cassatieberoep ingewilligd wordt, zal het proces overgedaan moeten worden. (LSI)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu