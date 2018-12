Derek (29) beleeft toch nog prettige feestdagen dankzij kaartjes van lezers: "Eenzaam sinds mijn vierde, maar wie weet wat 2019 brengt?" Steven Swinnen

28 december 2018

05u00 0 De Krant Op eenzaamheid kleeft geen leeftijd. Derek (29) heeft vele talenten, maar sociale contacten leggen hoort daar niet bij. Hij verloor als kleuter z'n beide ouders en brengt nu al jaren z'n dagen door met ofwel te werken ofwel thuis tv te kijken samen met z'n bejaarde opa. En toch, zeer onverhoopt, beleeft hij dankzij u een prettig eindejaar.

Vorige week kreeg onze redactie een brief. "Beste redactie van Dialoog, ik weet dat jullie veel berichten krijgen om te publiceren. Toch zouden jullie mij een enorm plezier doen om in de eindejaarsperiode de volgende boodschap af te drukken: 'Hallo, ik ben Derek en ik ben 29 jaar. Mijn ouders zijn overleden tijdens een dramatische gebeurtenis waar ik als vierjarige zelf bij was. Vooral in de eindejaarsperiode voel ik me vaak eenzaam. Ik krijg altijd graag brieven, kaartjes of om het even wat.' Alvast bedankt, het zou de donkere dagen voor mij een pak lichter maken. En als het niet zou lukken voor dit jaar, is dat niet zo erg. Het kan later ook nog en dan kunnen jullie 'vooral in de eindejaarsperiode voel ik me vaak eenzaam' vervangen door 'ik voel me vaak eenzaam'. Met vriendelijke groeten, Derek Muyshondt."

