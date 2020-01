Exclusief voor abonnees Derdeklasser dwingt Liverpool tot replay 4de ronde FA Cup 27 januari 2020

Derdeklasser Shrewsbury Town deed wat enkel Napoli, Everton, Red Bull Salzburg, Chelsea en Arsenal konden: twee keer of meer scoren tegen Liverpool. De League Oneclub dwong een replay af tegen een veredeld invallerselftal van The Reds, met Divock Origi als speerpunt. Shrewsbury maakte in het slot een 0-2-achterstand ongedaan. Klopp gooide onder anderen nog Firmino en Salah in de strijd. (KTH)