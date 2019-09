Exclusief voor abonnees Derde titel voor Gillé-Vliegen 30 september 2019

Sander Gillé en Joran Vliegen klopten gisteren in de finale van het Chinese Zhuhai Matwe Middelkoop en Marcelo Demoliner met 7-6, 7-6 en pakten zo in hun vierde finale hun derde ATP-dubbeltitel van het jaar in hun carrière. Vliegen is door deze prestatie vandaag de nummer 38 van de wereld, Gillé volgt op de 44ste plaats. Voor beide Limburgers is dat hun beste ranking ooit. (FDW)