Exclusief voor abonnees Derde succes voor Vandecaveye-Degruyter? BK beachvolley in Kortrijk 01 juni 2019

Met het BK beachvolleybal op de Grote Markt en de Yellow Tigers in sporthal De Lange Munte is Kortrijk de hele week 'the place to be'. Kortrijk is de thuisbasis van Gilles Vandecaveye. Samen met beachpartner Tim Degruyter wil hij - na de verrassende overwinningen in Hechtel en Gent - voor de derde keer op de eerste plaats eindigen. Tijdens de laatste twee manches sneuvelden Colson-Deroey in de halve finale. Dat willen ze in Kortrijk rechtzetten. Bij de vrouwen wordt nu al de vraag gesteld wie het topduo Van den Vonder-Cools kan afstoppen, nadat zij in alle vorige edities een foutloos parcours aflegden. (WVM)

