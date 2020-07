Exclusief voor abonnees Derde slachtoffer van 'vervloekte' hitserie 15 juli 2020

Door het overlijden van Naya Rivera lijkt er meer dan ooit een vloek te rusten op 'Glee'. Ze is al de derde hoofdrolspeler uit de serie die het leven liet. Op 13 juli 2013 - exact zeven jaar geleden - stierf Cory Monteith na een overdosis alcohol en drugs. Z'n lichaam werd teruggevonden in een hotelkamer in Vancouver met sporen van morfine, codeïne én heroïne in z'n bloed. De toen 31-jarige acteur worstelde al langere tijd met een verslaving en maakte daar geen geheim van. Z'n collega Mark Salling kwam in 2017 in opspraak toen bleek dat hij in het bezit was van kinderporno. Bij een huiszoeking werden op zijn computer ruim vijftigduizend pornografische foto's van minderjarigen gevonden. Hij bekende begin 2018 schuld voor de rechter en zou na overleg met justitie akkoord zijn gegaan met onder meer een celstraf van 4 tot 7 jaar. Zo ver kwam het echter nooit, want in afwachting van de rechtszaak pleegde Salling op 35-jarige leeftijd zelfmoord. (SDE)

