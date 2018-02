Derde seizoen van 'Billions' komt eraan 16 februari 2018

Goed nieuws voor de fans van 'Billions', de veelgeprezen reeks met Damian Lewis - bekend van 'Homeland' - in de hoofdrol. Het derde seizoen komt er eind maart aan op Play More van Telenet. In de nacht van 26 op 27 maart komt de eerste aflevering in het aanbod te zitten. Dat is een dag na de uitzending in de States. Het recept is ongewijzigd: we volgen het kat-en-muisspel tussen Bobby 'Axe' Axelrod en openbaar aanklager Chuck Rhoades, die koste wat kost wil aantonen dat Axe zich bezighoudt met financieel gesjoemel. Het lijkt op papier een gevecht tussen goed en kwaad, maar zo zwart-wit blijkt het nu toch ook weer niet te zijn. De ingenieuze machtspelletjes tussen de twee, maar ook de persoonlijke problemen van zowel Bobby als Chuck, maken van deze reeks een must see. (ARo)

